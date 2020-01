Les deux Suissesses engagées en 16es de finale du tournoi d’Adélaïde, doté de 782’900 dollars américain, ont connu des destins différents.

Lundi matin, sur la surface dure de la ville australienne, Viktorija Golubic (27 ans, WTA 79) n’a remporté que quatre jeux contre la tête de série No 4, l’Américaine Sofia Kenin (21 ans, WTA 14).

La Zurichoise, qui avait franchi le cap des qualifications dimanche, s’est inclinée 0-6 4-6 en 63 minutes au terme d’un duel déséquilibré au cours duquel elle n’a passé que les 51% de ses premières mises au jeu.

Bencic en deux sets

Quant à Belinda Bencic (22 ans, WTA 8), classée de tête de série No 4, elle n’a pas tremblé face à la Russe Daria Kasatkina (22 ans, WTA 70). La Saint-Galloise s’est imposée 6-4 6-4 en 84 minutes, dans une partie où elle a réussi deux aces et obtenu 72,7% de succès au premier service.

En 8es de finale, Bencic sera opposée à la lauréate du duel entre l’Allemande Julia Görges (31 ans, WTA 38) et l’Australienne Priscilla Hon (21 ans, WTA 139).

Adelaide is where the heart is ??@BelindaBencic | @DKasatkina #AdelaideTennis pic.twitter.com/uzH8ObPfNx