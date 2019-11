Même si vous faites partie des plus farouches opposants à la «Piqué Cup», vous auriez tort de considérer que la «vraie Coupe Davis» est morte. En effet, la compétition phare de l’ITF est toujours vaillante, loin de Madrid et des couacs de la Caja Magica, dans tous ces pays où le tennis est encore un territoire à conquérir. En septembre, Bruno Brobecker a pu s’en rendre compte à Amman, en Jordanie, durant la semaine de «round robin» du groupe IV de la zone Asie-Océanie. Cet entraîneur bien connu des clubs genevois y accompagnait la délégation cambodgienne en qualité d’assistant du coach national.

Manque de tournois

«Nous avons terminé septième sur quatorze nations engagées (ndlr: De Bahreïn au Bangladesh en passant par Guam) et je pense que l’on aurait pu faire mieux, explique celui qui a formé Johan Nikles entre 6 et 14 ans. Mais on a vécu une magnifique expérience sur le plan humain. C’était l’occasion de découvrir d’autres visions du tennis et des manières très différentes d’organiser une fédération.» Sur le plan du jeu, Bruno Brobecker estime le niveau des joueurs entre N2 et R1, «seule une poignée d’entre eux avait quelques points ATP. Car au Cambodge comme dans tous les pays représentés, les joueurs ont un immense problème: ils n’ont pas les moyens de voyager pour disputer des tournois.»

Que pensent ces «soldats anonymes» de la Coupe Davis de la réforme qui secoue son élite? Et les représentants de ces «petits pays» ont-ils déjà vu les effets du soutien financier promis par Kosmos au moment du vote de la réforme (été 2018)? «Je n’ai rien entendu dans ce sens mais je ne m’occupe pas des finances, répond le Genevois. Quant à cette nouvelle formule de finale, on en a très peu discuté à Amman. Les gars en parlaient comme si c’était un autre monde, quelque chose de très lointain. Du coup, il n’y avait ni rejet ni adhésion. Pour eux, il s’agit presque d’un autre sport.»

Découvrir une autre culture

Un autre monde, voilà exactement ce que Bruno Brobecker est venu chercher en partant s’installer au Cambodge il y a un an. «Le tennis n’était pas le projet au départ. Mais j’avais fait connaissance du meilleur joueur cambodgien lors d’un précédent voyage et c’est lui qui m’a présenté les responsables de la fédération.» Résultat, l’ancien coach des TC Petit-Lancy, Onex ou International se retrouve aujourd’hui à encadrer l’équipe nationale junior, superviser la formation des enseignants et faire la promotion du tennis dans les écoles. Le tout pour 500 dollars par mois. «Le tennis n’est plus au cœur de mon projet, il est devenu un outil pour découvrir une autre culture. C’est un prétexte à la socialisation. Et je suis ravi parce que j’ai découvert un pays généreux avec une population qui diffuse de la joie partout au quotidien.»

Objectif Sea Games

Loin de Madrid et de ses tribunes vides, Phnom Penh balade une autre réalité de la Coupe Davis et du tennis. «Ici, tout est à construire puisque les Khmers rouges avaient interdit ce sport. Le 99% de la population ne sait pas ce qu’est la Coupe Davis ou qui est Roger Federer.» Une distance qui n’empêche pas Bruno Brobecker de suivre l’actualité de la petite balle jaune, de la Caja Magica jusqu’aux tournois Future. «Ce week-end, je pense qu’on pourra voir la finale dans l’un des «sports bars» de Phnom Penh. Quant aux récentes performances de Johan (Nikles), elles me font vraiment plaisir parce que j’ai l’impression de retrouver le vrai Johan, avec ses qualités historiques. Il a redressé la tête et je pense que beaucoup de belles choses l’attendent s’il continue comme ça.» Comme pour l’équipe de Coupe Davis du Cambodge? Son aventure continuera la semaine prochaine aux Philippines, lors de Sea Games, les Jeux d’Asie du Sud-Est.

Mathieu Aeschmann