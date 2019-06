En marge du tournoi du Queen's, auquel il participe cette semaine (il affronte le Fran4ais Nicolas Mahut en 8e de finale dans l'après-midi), Stan Wawrinka a participé à une conférence de presse un peu particulière, puisque c'étaient des enfants - et non des journalistes - qui lui posaient des questions.

Très décontracté, le tennisman vaudois s'est prêté de bonne grâce à ce petit jeu. Et heureusement, les organisateurs n'ont pas oublié de filmer ce moment et de le publier sur les réseaux sociaux (voir vidéo ci-dessous).

Mais on vous a traduit les dialogues de l'anglais au français, parce qu'ils valent le coup.

«Pourquoi mangez-vous autant de bananes?», lui a demandé le premier enfant. Wawrinka lui a répondu: «Je ne mange pas tant de bananes que cela durant mes matches. On a l'habitude d'avoir beaucoup de bananes sur le court, mais je ne suis pas un grand fan des bananes. J'ai plutôt des barres de protéines, des choses comme ça, dont je sais ce qu'elles apportent à mon corps.»

Un autre petit garçon lui a demandé: «Sur une échelle de 1 à 5 étoiles, où est-ce que vous vous placeriez?» S'est ensuivi un dialogue très rigolo que l'on vous retranscrit en entier:

Stan: Qui a cinq étoiles pour toi?

Le garçon: Euh... Djokovic.

Stan: Djokovic? Ah. Et qui a quatre étoiles? Où places-tu Roger (Federer) et Rafa (Nadal)?

Le garçon: Roger probablement.

Stan: Quatre?

Le garçon: Oui.

Stan: Et Rafa?

Le garçon: (Il fait une grimace) Une...

Stan: Une??? Alors moi j'ai zéro étoile! (Il éclate de rire)

La scène s'est terminée par une séance de «high-fives», à la demande d'une petite fille.

Oui, il y avait de la décontraction dans cette conférence de presse pas comme les autres.

“Why do you eat so many bananas?” ????@stanwawrinka faced a press conference with a difference at #QueensTennis & we got big answers to the important questions ???? pic.twitter.com/QuigzXukLQ