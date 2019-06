Wimbledon se prépare gentiment, mais sûrement. Le tournoi britannique, troisième levée du Grand Chelem 2019, commencera dès lundi selon un programme encore à établir.

Mais du côté du All England Lawn Tennis Club, on est quasi prêts. Les jardiniers et les décorateurs s'affairent, occupés à régler les derniers détails.

Quant aux joueurs et aux joueuses, ils ont déjà investi les lieux, histoire de trouver leurs repères sur le gazon londonien. Tour d'horizon au travers de notre galerie, et des photos (ou vidéos) ci-dessous.

Viktorija Golubic (à g.) et Timea Bacsinszky (à dr.) ont posé pour une fan avant leur séance d'entraînement. Image: Keystone.

Sur le court No 1, ce jardinier veille à ce qu'aucun brin d'herbe ne dépasse!

Sur les comptes Twitter et la chaîne YouTube du tournoi, le All England Lawn Tennis Club nous présente l'envers du décor à travers un petit clip vidéo:

Roger Federer avait retrouvé son jardin mercredi déjà. Comme par hasard, le Bâlois, huit fois vainqueur à Wimbledon, s'entraînait sur le court No 8...

(nxp)