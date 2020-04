Je me réjouissais tellement de retourner à Londres cet été pour couvrir le tournoi de Wimbledon. Qui plus est après mon baptême du feu en juillet dernier, achevé sur ce bouquet final un dimanche soir pour l'éternité, lors d'une finale de légende entre Roger Federer et Novak Djokovic. Hélas, les portes du All England Lawn Tennis Club resteront closes cette année. Le Board a décidé - à juste titre - d'annuler purement et simplement l'édition 2020. Et il y a tellement de choses qui vont me manquer, à l'instar de cette petite ruelle qui mène au stade…

La première, c'est le décor féerique et envoûtant qui enveloppe l'air après avoir franchi les grilles. Roland-Garros à la fin du printemps, c'était déjà sacrément chouette pour une première aventure en Grand Chelem. Mais sur le site de la Porte d'Auteuil, rénové il y a peu, c'est très - trop - blanc. Ça manque de charme, et on s'en rend surtout compte au moment où l'on pénètre dans le temple londonien pour la première fois. Les courts sont taillés à la perfection, les fleurs murales ne dépassent pas d'un millimètre: c'est simple, tout y est pensé pour que l'on y vive un moment inoubliable.

Ce qui va me manquer, ce sont ces moments du premier dimanche, veille de l'ouverture au public. Comme celui où tu découvres le sourire et la disponibilité de l'Américaine Madison Keys, en plein selfie avec un parfait inconnu, sur ton chemin vers le centre de presse, là où à ton arrivée, tu récupères ton linge estampillé Wimbledon, comme chaque journaliste. Mais aussi celui où tu relèves le respect des Anglais, lorsque Novak Djokovic sort de nulle part entouré par des membres de la sécurité, sans que cela ne déclenche une quelconque forme d'attroupement ou d'hystérie chez les spectateurs du lundi.

Ce qui va me manquer, c'est d'enfiler l'un de mes cinq t-shirts blancs - tradition oblige - au réveil pour aller faire l'ouverture du court No 2, à 10 h 50, sous un léger soleil et dans un silence de cathédrale, à quelques minutes de l'arrivée des premiers spectateurs. Ou encore de passer devant Henman Hill (photo) pour aller voir l'échauffement de Roger Federer. Tout comme de croiser Grigor Dimitrov sur le trottoir d'en face, alors qu'il a été éliminé d'entrée la veille. C'est aussi ça le charme de Wimbledon. Son village où l'on peut apercevoir des légendes du tennis attablées en terrasse en toute quiétude.

Même ce moment où l'on m'a prié de quitter la tribune de presse - on m'avait dit que je faisais trop de bruit en tapant sur mon clavier -, un jour de match de Belinda Bencic, va me manquer. Il suffit de voir l'avalanche de réactions des acteurs et actrices de ce jeu depuis mercredi pour comprendre à quel point ce tournoi est unique au monde. Roger Federer a d'ailleurs dit être «dévasté» par cette annulation. On doute toutefois qu'il ait été aussi touché que lorsqu'il est apparu face à la presse, une poignée de minutes après ses deux balles de match manquées contre Djokovic.

De cette quinzaine formidable l'année dernière, c'est bien le seul instant que j'aimerais effacer de ma mémoire.

