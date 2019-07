Auteur d’une saison en demi-teinte, le cinquième mondial, Alexander Zverev ne bénéficiera plus des conseils d’Ivan Lendl. Après une semaine bercée par les critiques, Ivan Lendl a mis fin à leur collaboration débutée en 2018.

Durant cette période, ils ont remporté le Masters en novembre dernier à Londres. L’ex-entraîneur d’Andy Murray (ndlr : avec qui il a gagné trois titres du Grand Chelem) a déclaré que l’Allemand de 22 ans devait régler ses problèmes personnels avant de pouvoir progresser: «Je crois beaucoup en Sascha (ndlr : surnom d’Alexander Zverev) qui est encore très jeune. Je pense qu'un jour, il deviendra peut-être un grand joueur, mais il a actuellement des problèmes hors terrain qui rendent difficile de travailler d'une manière qui soit conforme à ma philosophie ».

Tout avait commencé en début de semaine, quand Alexander Zverev a manifesté son mécontentement envers son ex-entraîneur. En cause, son manque d’implication. «Parfois, nous sommes sur le court pour un entraînement et pendant les deux heures de la séance, il passe une demi-heure à me tourner le dos et à me raconter comment il a bien joué au golf le matin précédent et me parler de son chien », s’est exprimé Zverev au Tennis Magazin. « Nous en avons parlé et je lui ai demandé de se concentrer un peu plus sur le tennis ». Mais à priori, Lendl a préféré mettre un terme à leur relation définitivement.

Alexander Zverev sera pris en charge par son papa, qui le suit déjà sur le circuit depuis le début de sa carrière. Vendredi, il s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Hambourg en battant le 58e mondial, le serbe Filip Krajinovic en trois sets (2-6 7-5 6-2).

Reste à espérer que cette rupture lui donne un nouveau souffle pour cette fin de saison, puisqu’il aura beaucoup de points à défendre… dont son titre aux Masters de Londres en novembre.