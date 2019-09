Liverpool ne pourra pas «venir à Naples pour jouer tranquillement» et aura «des difficultés», a assuré le latéral droit du club italien Elseid Hysaj lors d'un entretien accordé à l'AFP en Albanie, avant les retrouvailles entre les deux équipes mardi en Champions League.

Comme la saison dernière, Naples doit affronter Liverpool en Champions League. Comment abordez-vous ce match face aux tenants du titre?

Je pense que c'est la même chose que l'année dernière, quand tout le monde s'attendait à ce que Liverpool s'impose. C'est regrettable, car en réalité je pense que nous avons montré qu'on méritait de se qualifier dans ce groupe (ndlr: Naples avait été éliminé par Liverpool au nombre de buts marqués). Nous avons joué contre Liverpool et nous avons montré que nous étions plus forts qu'eux (victoire 1-0 à domicile et défaite 1-0 à l'extérieur). Il est clair que ce sera un match difficile. Tous les matchs le sont. Il faut simplement donner 100%. Quand tu es à 100%, tu sais que ça sera un bon match pour toi et un match difficile pour ton adversaire.

Sur quoi votre équipe peut-elle s'appuyer pour gêner les Anglais?

Il faut juste être calmes et comme dans tous les autres matches montrer qu'on joue notre jeu. Ensuite on verra. Je pense que la principale qualité de Naples est son jeu, le jeu que nous proposons à chaque match. Nous devons être cohérents et penser que nous sommes Naples et que nous pouvons rivaliser avec toutes les autres équipes du monde.

Mais Liverpool semble favori...

Liverpool est l'une des équipes les plus fortes. Elle a gagné la Champions League et donc on doit respecter cette équipe, ce qu'elle a gagné, les joueurs qu'elle a. Mais de notre côté nous ne pouvons pas oublier qui nous sommes, que nous sommes Naples et que la saison dernière on a battu cette équipe qui a gagné la Champions League. Nous allons les mettre en difficulté. Ils ne peuvent pas venir à Naples pour jouer tranquillement, ils savent qu'ils vont avoir des difficultés. C'est vrai que c'est une grande responsabilité de jouer contre des joueurs aussi forts que Salah, Firmino, Mané, Van Dijk. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de montrer nos qualités.» (AFP/nxp)