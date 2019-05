S'il existait une équipe expérimentée dans ce dernier carré de la Ligue des champions, c'était bien le FC Barcelone. Mais Messi, Piqué, Alba et Cie se sont fait avoir comme des bleus à la 79e minute de leur demi-finale de Ligue des champions face à Liverpool.

Lorsque Trent Alexander-Arnold a fait mine de laisser sa place au corner à Xherdan Shaqiri, toute l'équipe catalane a détourné les yeux de celui qui allait finalement tirer le coup de coin. Le jeune latéral anglais (20 ans), qui a très vite vu que son entourloupe était en passe de fonctionner, s'est alors dépêcher de centrer en direction d'un Dvorik Origi laissé libre de toute surveillance.

L'attaquant belge ne s'est alors pas fait prier pour saisir sa chance et inscrire le 4-0 synonyme de qualification, sa deuxième réussite personnelle de la soirée après l’ouverture du score de la 7e minute. Revivez cette folle soirée et ce but incroyable dans la vidéo ci-dessus. (nxp)