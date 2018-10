Pas de miracle pour YB au Juventus Stadium lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Dans un stade plein (il ne restait que quelques dizaines de places vides au coup d’envoi), mais à l’atmosphère étrange en raison d’une grève des ultras, qui sont restés silencieux une bonne partie du match, les Bernois se sont inclinés face à une équipe turinoise supérieure en tous points. Le champion de Suisse ne s’est ainsi créé aucune occasion nette, juste quelques timides possibilités, ne cadrant qu’un seul tir tout au long des nonante minutes.

Un homme en particulier a illuminé ce match de sa classe: Paulo Dybala. Le cador argentin a parfaitement fait oublier l’absence de Cristiano Ronaldo en s’occupant de tout: un doublé tout en opportunisme en première période (5e et 34), une frappe sur le poteau après la pause (48e), un penalty sur sa personne étrangement oublié dans la foulée (50e), ainsi que le 3-0 après une action de grande classe où il a été à l’origine et à la conclusion d’un mouvement collectif de toute beauté.

Mohamed Ali Camara et Steve von Bergen ont ainsi passé une soirée très compliquée face à la malice, la vivacité et la qualité technique du numéro 10 de la Juve. Le Guinéen a d’ailleurs été expulsé à la 78e pour un (très léger) coup de coude sur l’Argentin. Mais le geste de la soirée a sans doute été l’ouverture de Leonardo Bonucci sur le 1-0. Le défenseur central a réussi une merveille de longue balle justement par-dessus Mohamed Ali Camara, parfaitement dans la course de Paulo Dybala, qui n’a eu «qu’à» reprendre ce ballon de volée pour tromper David von Ballmoos. Du très bon travail et la preuve, une de plus, que Leonardo Bonucci n’est pas qu’un défenseur très solide et dur sur l’homme, mais aussi un superbe relanceur et passeur.

Gerardo Seoane avait décidé pour ce match de gala de changer son système fétiche, abandonnant le traditionnel 4-4-2 d’YB pour un 4-3-3 censé lui apporter plus de maîtrise à mi-terrain. Une décision inattendue, qui n’a rien apporté de concret. A la décharge de l’entraîneur d’YB, il est difficile d’imaginer que son équipe, même si elle avait été disposée en 4-4-2, aurait pu embêter cette équipe turinoise mardi soir. L’écart entre les deux effectifs est tellement grand que ramener ne serait-ce qu’un point du Juventus Stadium aurait été un authentique exploit. Mais tout de même: jouer dans un système jamais utilisé est un drôle de message envoyé à son équipe, si à l’aise et si dangereuse chaque semaine dans son schéma habituel.

Cette défaite, la deuxième en deux matches, était attendue et ne change rien à la «mission» d’YB dans ce groupe très compliqué: tenter d’accrocher la troisième place. Les deux confrontations à venir face à Valence, a priori l’adversaire le plus abordable des trois «gros», pourrait être l’occasion pour les Bernois de marquer le(s) premier(s) point(s) de leur histoire en phase de poules de la Ligue des champions.

Juventus Turin – BSC Young Boys 3-0 (2-0)

Juventus Stadium, 40’961 spectateurs.

Arbitre M. Karasev (Russie)

Buts: 5e Dybala 1-0, 34e Dybala 2-0, 69e Dybala 3-0

Avertissements: 24e Bertone (jeu dur), 41e Sanogo (jeu dur), 75e Camara (jeu dur)

Expulsion: 78e Camara (deuxième avertissement, coup de coude à Dybala)

Notes: La Juventus sans Ronaldo (suspendu). YB sans Mbabu, Wüthrich et Lotomba (blessés). 48e, frappe sur le poteau de Dybala. 86e, but de Kean annulé pour hors-jeu.

Juventus: Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Pjanic (70e Khedira), Matuidi (46e Can), Alex Sandro; Bernardeschi; Dybala, Mandzukic (77e Kean). Entraîneur: Massimiliano Allegri

YB: Von Ballmoos; Schick, Camara, von Bergen, Benito; Sow, Sanogo (46e Lauper), Bertone; Fassnacht (70e Assalé), Hoarau, Sulejmani (70e Moumi). Entraîneur: Gerardo Seoane

(nxp)