Cela faisait trois saisons que le FC Barcelone n’avait plus atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Mardi soir, grâce à leur victoire contre Manchester United (3-0), les Catalans ont pris un nouveau rendez-vous avec ce stade de la compétition.

La victoire contre les Mancuniens, déjà battus à l’aller (0-1), n’a souffert aucune discussion. Si les joueurs de Solskjaer ont bien tenté de presser les hommes de Valverde dans les premières minutes de la rencontre, cette tentative d’effrayer le Barça n’a pas duré.

Après une frappe de Rashford sur la transversale (3e), le match est tombé sous la domination des hôtes. Une domination qui s’est rapidement transformée en but. Et dans cet exercice, un homme en fait plus que les autres au Barça: Lionel Messi.

Doublé de Messi

L’Argentin a ouvert la marque à la 16e minute après avoir laissé quatre Mancuniens dans le vent. Quatre minutes plus tard, Messi encore, inscrivait le 2-0. Cette fois, son tir du droit n’était pas bien dangereux, mais David de Gea laissait filer le ballon sous son ventre…

Dès lors, la partie était jouée et Manchester United n’a plus eu son mot à dire. En deuxième période, la domination catalane a continué et Coutinho a marqué le troisième but d’une splendide frappe dans la lucarne gauche du but anglais. (nxp)