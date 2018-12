Une sorte de finale se disputait mercredi soir à Amsterdam dans le groupe E de la Ligue des champions. L’Ajax, deuxième avec 11 points recevait le Bayern Munich, alors premier, avec 13 points. La victoire pouvait donc offrir aux Néerlandais la première place du groupe et un tirage peut-être plus favorable, lundi, pour les hutièmes de finale.

Ce sont pourtant les Allemands qui ont ouvert la marque par l’entremise de Lewandowski (13e). Les hommes d’Erik ten Hag ont dû attendre la 61e minute pour que Dusan Tadic égalise. Et là, le match s’est emballé.

Le pied haut de Müller

La faute de Müller sur Tagliafico.

Quatre minutes plus tard, l’Ajax perdait un homme, Woeber, sur un carton rouge direct. La voie semblait claire pour le Bayern. Mais c’est Thomas Müller qui a alors vu rouge après avoir littéralement marché sur la tête de l'Argentin Nicolas Tagliafico et, à dix contre dix, Amsterdam a pris l’avantage – et virtuellement la première place du groupe - sur un penalty de Tadic (82e).

C’est alors un nouveau penalty, cette fois pour les Bayern, qui a permis à Lewandowski d’inscrire son deuxième but de la soirée et d’égaliser, cinq minutes plus tard seulement. Sur leur lancée, les joueurs de Niko Kovac ont même repris l’avantage grâce à Coman, entré 20 minutes plus tôt pour Ribéry. C’était la 90e minute.

Mais l’Ajax n’a rien lâché et, à la 95e, Tagliafico a à nouveau égalisé pour les Amstellodamois. Le score n’a plus bougé et le Bayern, après avoir tremblé, a conservé sa première place.

De son côté, le Benfica a gagné contre l’AEK Athènes (1-0) dans une rencontre qui ne comptait pour rien puisque les Portugais étaient d’ores et déjà qualifié en Ligue Europa. (nxp)