Soirée contrastée pour les gardiens suisses qui étaient face à face, mercredi soir à Dortmund. Roman Bürki et le Borussia ont forcément le sourire, puisque l'équipe de Lucien Favre s'est imposée 3-0 face à l'AS Monaco (buts de Larsen, Alcacer et Reus).

Au-delà de la défaite, Diego Benaglio gardera un mauvais souvenir de cette soirée, puisqu'il s'est blessé à la 38e minute du match en effectuant une parade de grande classe sur un tir de Reus. Il a été remplacé à la mi-temps par le Croate Danijel Subasic. Dans l'autre match du groupe A, un doublé d'Antoine Griezmann et un but tardif de Koke ont permis à l'Atlético Madrid de battre le FC Bruges 3-1.

Un Barça des grands soirs

Dans le match phare de la soirée, le FC Barcelone est allé s'imposer 4-2 à Wembley face à Tottenham Hotspur. Coutinho, Rakitic et Messi (deux fois) ont été les artificiers pour un Barça des grands soirs. L'Inter Milan étant allé s'imposer 2-1 à Eindhoven, Barcelone et l'Inter ont déjà six points d'avance sur leurs adversaires dans le groupe B.

Messi cette saison :

10 matchs

10 buts

5 passes décisives



nouvelle saison, même Messi. pic.twitter.com/xUeS73N9gd — Messi ???????? (@FranciaMessi) 3 octobre 2018

Dans le groupe C, un but à la dernière minute d'Insigne a offert la victoire à Napoli face Liverpool (Shaqiri n'a pas été aligné). Du coup, le club napolitain prend la tête du groupe avec 1 point d'avance sur le PSG et les Reds.

Enfin, dans le groupe D, Porto a battu Galatasaray (sans Derdiyok) 1-0, grâce à une réussite de Marega. Le club portugais et Schalke 04 mènent le bal avec 4 points.

(nxp)