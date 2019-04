Liverpool s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en s’imposant mercredi soir 4-1 à Porto. Déjà vainqueurs 2-0 à l’aller, les hommes de Jürgen Klopp n’ont jamais tremblé durant ce match retour.

Si Porto a bien tenté de faire jouer les Reds en début de rencontre, la maîtrise est restée dans les pieds de Liverpool. Et à la 16e minute, cette maîtrise s’est concrétisée par un but de Sadio Mané.

Dès lors, les finalistes de l’édition 2018 n’étaient plus en danger et ils ont géré la rencontre. Du côté des joueurs de Sergio Conceicao, les actions dangereuses étaient peu nombreuses et la multiplication des centres n’a jamais vraiment menacé les buts anglais.

En deuxième période, Liverpool a repris le match à son compte, Et cette fois, les buts ont récompensé leur domination. Salah d’abord (65e), puis Firminio (77e) et enfin Van Dijk (84e) ont donné des allures de gifle au score. La réussite de Militao (69e) ne mettant que peu de baume au cœur des Portugais.

En demi-finale (matches aller les 30 avril et 1er mai), l’obstacle sera plus élevé pour Liverpool puisque c’est le FC Barcelone qui se dressera sur sa route. (nxp)