Avant la réception de Monaco, le Borussia a fait le plein de confiance: 11 buts marqués en deux matches de championnat et la place de leader de la Bundesliga en bonus, avec un point d'avance sur le Bayern Munich. «Nous avons réussi un bon départ, mais ça tient à rien, relève le coach suisse avec modestie. Nous avons su provoquer la réussite, avec un football très offensif par moments. Mais nous devons encore trouver un plus juste équilibre.»

Pour l'heure, Lucien Favre fait le bonheur de ses dirigeants. Dès le stage d'avant-saison, cet été, il a confirmé sa réputation de perfectionniste. Il a fait répéter en boucle des phases de jeu destinées à devenir des automatismes, n'hésitant pas à reprendre les joueurs sur des détails, un positionnement, un geste technique, un appel de balle. «Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Nous avons un gros potentiel de progression technique et tactique, mais ça ne prend pas deux ou trois mois, ça prend beaucoup plus de temps, surtout avec des joueurs très jeunes. Nous avons besoin de joueurs d'expérience, c'est très important, même si certains de nos jeunes ont une forte personnalité et sont presque des leaders du groupe. Mais les joueurs d'expérience tiennent la maison quand c'est difficile, comme par exemple Roman Bürki.»

Akanji met en avant l'état d'esprit

Le Vaudois, qui sera sur le banc de Dortmund mercredi en Ligue des champions contre Monaco, estime que la 18e place de l'ASM en Ligue 1 ou la position de leader du Borussia en Bundesliga «tiennent à des détails», et que l'équipe du Rocher possède un gros potentiel malgré son début de saison difficile. «Plusieurs joueurs sont partis, Mbappé en 2017, puis Moutinho, Lemar, Fabinho, Mendy. Et parfois un seul joueur fait la différence dans une équipe. Ils n'ont pas très bien commencé la saison en France mais ça tient à des détails. J'ai vu leurs derniers matches et il leur manque très peu de choses. Contre Saint-Etienne par exemple, ils se créent d'énormes occasions mais ils ne marquent pas. Ça reste une très belle équipe.»

Pour sa part, le défenseur central Manuel Akanji revient sur l’état d’esprit du groupe: «Gagner 7-0 contre Nuremberg nous a donné de l'élan. Mais le 4-2 contre Leverkusen, après avoir été mené 2-0 à la pause, a été encore plus important pour nous. On a vu qu'on pouvait se serrer les coudes et les joueurs venus du banc nous ont aidés à faire la différence, tout ça est bon pour la cohésion du groupe. Nous avons beaucoup progressé et nous nous améliorons de match en match, nous sommes très bien préparés pour cette rencontre contre Monaco et j'espère que tout ira bien.»

Benaglio prône la solidarité

Dans l’autre camp, Diego Benaglio, le gardien de but de Monaco, est conscient que la tâche sera rude mercredi face au leader de la Bundesliga, alors que l'ASM est barragistes en L1 avec six petits points au compteur. «Nous n'arrivons pas comme favoris, c'est clair. J'ai déjà vécu des moments comme ça dans ma carrière. Le plus important c'est de rester solidaires, de s'aider, de ne pas s'accuser mutuellement.» (AFP/nxp)