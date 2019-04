Sanchez du voyage à Barcelone

La vedette chilienne de Manchester United Alexis Sanchez, de retour de blessure, sera du voyage à Barcelone pour le quart de finale retour de Champions League mardi, a annoncé le club anglais lundi.

L'attaquant âgé de 30 ans a été absent les six dernières semaines en raison d'une blessure à un genou contractée début mars.

Les «Red Devils» enregistrent aussi le retour du milieu défensif Nemanja Matic et du latéral droit Matteo Darmian.

Le Barça s'était imposé 1-0 à Old Trafford au match aller.



Le groupe pour Barcelone:



De Gea, Romero, Grant, Dalot, Darmian, Young, Jones, Lindelöf, Rojo, Smalling, Shaw, Fred, Matic, McTominay, Andreas Pereira, Pogba, Lingard, Mata, Martial, Sanchez, Lukaku, Rashford