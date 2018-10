Mohamed Ali Camara a mal estimé la trajectoire de la longue balle de Leonardo Bonucci et a laissé filer Paulo Dybala dans son dos à la 5e, mardi soir à Turin. Un petit instant d'inattention qui a permis à la Juventus de marquer le 1-0 et de ne plus jamais être rejointe par YB. Un moment important, donc.

«Je la prends bien, mais ce but n'était pas facile à mettre», a souri Paulo Dybala après la partie. L'Argentin a apprécié l'offrande de Bonucci: «Sa passe est vraiment excellente. Vu qu'on était dans la surface et que le gardien aurait pu sortir, je n'ai pas eu le temps de la contrôler. Je l'ai prise comme elle venait, à l'instinct, et j'ai réussi mon geste. Grâce à ce but, nous avons pu mener au score et gagner. Nous avons eu la bonne approche, la bonne agressivité d'entrée et nous avons rendu nos supporters heureux. Que demander de mieux?» Pas grand chose en effet. (nxp)