Les Spurs vont mieux, merci pour eux. Face à une faible Etoile Rouge de Belgrade (5-0), Tottenham s'est un peu refait un moral, après des temps difficiles. Les Londoniens ont marqué tôt par Kane et Son, aux 9e et 16e minutes pour enfin remettre le feu à leur stade. Son, encore (44e), Lamela (57e), puis Kane, à nouveau (72e), ont salé l’addition.

A Bruges, le PSG n’a été bousculé qu’une mi-temps (0-5). Les champions de France ont ensuite pris le large dès l’entrée en jeu d’un certain Mbappé. Le prodige français, lancé dans l’arène à la 52e, a frappé trois fois (61e, 79e et 83e), tout en servant sur un plateau Icardi sur le 0-3 de la 63e. Les Parisiens sont presque déjà qualifiés pour les 8es de finale!

A Manchester, l’Atalanta Bergame de Remo Freuler va peut-être s’en vouloir d’avoir ouvert le score face à City (5-1)… Car Sterling s’est ensuite fâché. L’international anglais a réussi son premier triplé en C1 en 11 minutes (58e, 64e et 69e), tout en n’oubliant pas de faire briller ses partenaires en offrant deux assists à Agüero (34e et 39e).

Seuls la Juventus et le Bayern Munich ont tremblé, mardi soir. Les Italiens ont longtemps été menés par le Lokomotiv Moscou (2-1), avant de renverser la rencontre par Dybala en trois minutes (77e et 79e). Les Munichois, eux, étaient en difficulté au Pirée, mais Lewandowski (34e et 62e) et Tolisso (75e) sont ensuite passés par là (3-2).