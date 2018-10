Il s’appelle Jan, il a environ 20 ans et il ne veut pas être pris en photo. Surtout pas pour apparaître dans le journal. Il faut dire que Jan est ivre, mais aussi qu’il devrait être en cours ce mardi après-midi. D’ailleurs, on le soupçonne de ne pas s’appeler Jan et de nous avoir donné ce prénom pour ne pas qu’on l’identifie. «J’aime pas les journalistes, de toute façon», rigole Jan, en essayant de faire rire ses copains. Raté pour cette fois. Il est 16h aux alentours du stade de la Juventus et environs sont déjà bien pleins. Un peu comme Jan, donc.

On s’éloigne un peu et on tombe sur Sonja, blonde quadragénaire qui, elle, par chance, ne déteste pas les journalistes. Celui qu’elle aime, c’est Jean-Pierre Nsamé, et elle espère bien qu’il va jouer face à la Juventus, et donc marquer. «Je ne comprends pas le coach. Chaque fois qu’il joue, il marque», se plaint Sonja. On lui fait remarquer qu’avec Adi Hütter non plus, le Camerounais ne commençait pas toujours les parties. «Je sais, mais moi je le ferais jouer tout le temps. Hoarau, lui, je trouve qu’il baisse.» Son compagnon, écharpe jaune et noire autour du cou, était resté silencieux jusque-là, mais là, il ne tient plus: «Schatz, tu ne peux pas dire ça. Hoarau est notre meilleur joueur!» Sonja secoue la tête. Devant la crise conjugale qui s’annonce, on met les voiles.

C'est quoi Young Boys?

Un tour devant les caldarroste (châtaignes grillées) et les camions de panini et de patatine typiques de l’Italie, et voilà plusieurs vendeurs ambulants de maillots et d'écharpes juventini. Notre préféré avec son immense moustache s’appelle Guido et il est drôle. «Young Boys, c’est une équipe, c’est quoi? C’est même pas un vrai nom. Oh, c’est la Champions League, on veut des vrais adversaires!», se marre l’impertinent, qui essaie de nous refourguer un maillot de Cristiano Ronaldo pour 25 euros. Guido est désespéré: ses écharpes «moitié-moitié» Juve-YB ne se vendent pas. On lui rétorque qu’elles sont horribles et contraires à la mentalité ultra, ce qui suffit à nous discréditer complètement à ses yeux. Bref, on enchaîne et on tombe sur deux supporters de la Juventus parlant français.

Paolo et son fils Vincent viennent de la région niçoise et ils ne ratent pas un grand match de la Juve. «Mon grand-père était du Piémont et mon père est venu en France pour le travail. Je perpétue la tradition familiale.» Vincent, qui doit avoir environ 16 ans, fait donc partie de la quatrième génération, celle qui rêve de voir la Juve triompher en Champions League. «C’est peut-être pour cette année. Cristiano Ronaldo peut nous faire franchir ce palier», espère le jeune homme.

Il est 16h30 et les abords du stade sont de plus en plus occupés. Les supporters bernois commencent à arriver très nombreux et on repense aux paroles du porte-parole de YB la veille. «Ils seront environ 2000», nous avait promis Albert Staudenmann. Venus en train, en car et en voiture par le Grand Saint-Bernard, les Bernois s’apprêtent à vivre un grand match de Champions League. Qu’ils en profitent, quel que soit le résultat. Car rien n'est plus beau qu'un déplacement européen pour supporter son équipe. (nxp)