Benfica et Haris Seferovic ont démarré à 200 à l’heure sur le terrain de l’AEK Athènes. L’attaquant suisse n’a pas attendu longtemps avant de se mettre en évidence. Profitant d’une balle relâchée par le portier grec, il a inscrit le premier but dès la 6e minute de jeu. Grimaldo a doublé la mise au quart d’heure. Puis, malgré l’expulsion de Dias (45e+4) et l’égalisation des Grecs à 2-2 (63e), les visiteurs se sont imposés 3-2.

