Difficile de prédire quel adversaire va entrer dans l'arène pour défier Young Boys ce mardi soir. La Juventus sera-t-elle ultra motivée dès le début et voudra-t-elle classer l'affaire en première période? Auquel cas YB doit s'attendre à souffrir d'entrée, ce qui n'est pas exactement dans ses habitudes. Ou alors les Turinois considèrent-ils qu'ils ont déjà réussi leur semaine en battant Naples le week-end dernier et qu'il leur suffit de trottiner pour battre YB? Si tel est le cas, alors les Bernois auront une chance de créer l'exploit de venir chercher un point dans le Piémont.

Ce scénario n'est pas complètement illusoire. S'il s'agissait d'un huitième de finale, ou d'un match décisif pour la qualification, le débat n'existerait même pas. Ronaldo ou pas, la Juventus imposerait un rythme tel que le champion de Suisse ne pourrait qu'exploser. Mais ce mardi, la Juventus risque peut-être d'aborder ce match un peu trop tranquillement, même si elle joue à domicile. Ce ne serait pas de l'arrogance, simplement de la gestion, face à un adversaire méconnu.

YB va souffrir

Mais YB n'est pas une équipe à qui il faut laisser de l'espace, au contraire. Les Bernois ont prouvé lors du premier match face à Manchester United qu'ils n'étaient globalement pas si éloignés du niveau de la Champions League, même si ce constat est à tempérer par le score final (une défaite 0-3) et par le fait qu'ils jouaient sur leur terrain synthétique, ce qui déplaît fortement au club anglais, pas du tout habitué à ce type de surface. A l'extérieur, qui plus est face à une équipe de la qualité de la Juventus, YB va forcément souffrir, mais la question est: à quel point?

En fait, il est permis de s'attendre à tous les types de matches. La Juve peut accélérer d'entrée et mener 2-0 après dix minutes, relâcher la pression ensuite. C'est un scénario probable. Un autre verrait YB faire jeu égal et craquer naïvement, comme contre Manchester. Mais un autre voit encore les Turnois ne pas jouer à 100% et se montrer surpris par les réelles qualités offensives des Bernois.

Penser à attaquer

Ceux-ci, quoi qu'il en soit, ne doivent pas avoir de regrets. Surtout, qu'ils se lâchent! Qu'ils n'aillent pas à Turin dans l'optique d'uniquement défendre, ils passeraient à côté de leur match et ce serait contre-productif. Il faudra être rigoureux, c'est sûr, même sans deux défenseurs titulaires (Kevin Mbabu et Grégory Wüthrich), mais il faudra surtout penser à attaquer. Et YB a un vrai avantage: son milieu de terrain Sékou Sanogo-Djibril Sow a le potentiel pour régater au plus haut niveau. La Juventus va découvrir ces deux hommes ce soir et elle aurait tort de les prendre à la légère.

Coup d'envoi à 18h55, en espérant un exploit des Bernois. Ils ont l'occasion de montrer à l'Europe entière qui ils sont, soit exactement ce qu'ils cherchent dans cette édition de la Champions League. Ils en ont raté l'occasion face à Manchester United, ils en ont une autre ce soir. C'est précisément ce qui est beau dans cette compétition, où les affiches se succèdent. Les possibilités de grandir arrivent très vite les unes après les autres.

(nxp)