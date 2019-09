Valence est allé remporter une victoire précieuse (0-1) à Chelsea, mardi, pour la première journée du groupe H de la Champions League, les Blues ayant notamment raté le penalty de l'égalisation à trois minutes de la fin. Ce ballon qui a touché le haut de la barre, tiré par Ross Barkley, rentré peu avant, pourrait coûter cher aux Blues qui n'avaient jamais perdu contre les Espagnols en six rencontres.

Cette scène de la 87e minute a provoqué une mini-polémique, puisque le tireur a été perturbé avant de s'élancer par son propre coéquipier. Le Brésilien Willian a en effet réclamé à l'Anglais le droit de tirer à sa place. Refus catégorique de Barkley, malgré l'insistance de son vis-à-vis. Dans le même temps, Jorginho, qui tire aussi parfois aux 11 mètres, est pour sa part venu encourager l'homme désigné, tout comme l'attaquant Tammy Abraham.

Certainement perturbé par tout ce remue-ménage, Barkley a fini par manquer la cible de peu. De nombreux fans de Chelsea ont alors inondé les réseaux sociaux, soit pour demander des comptes à Willian, venu semer le trouble, soit pour fustiger un Barkley n'ayant pas su gérer la pression pour arracher l'égalisation en fin de match.

What on Earth is Willian playing at here? Petulant child.



Should’ve followed Jorginho’s example and actually try to encourage Barkley rather than be a dickhead and ramp the pressure up on him. pic.twitter.com/q9Z1DhDlVF — Jamie Thorpe (@thorpie54) September 18, 2019

Interrogé plus tard en conférence de presse, l'entraîneur Frank Lampard a souligné que le choix du tirer s'était fait selon les règles en vigueur dans l'équipe. «Willian et Jorginho sont les tireurs sur la pelouse lorsque Ross n'est pas là. A partir du moment où il entre en jeu, c'est pour lui. En pré-saison c'était déjà comme ça et il en a marqué deux. Là il a raté... Mais l'affaire était claire.» Reste que la formation londonienne a réalisé une mauvaise opération et qu'elle s'en mordra certainement encore longtemps les doigts.

Now that I've calmed down: Barkley on penalties story makes sense/checks out. Scored two in pre-season with Jorginho on pitch both times. Barkley not on pitch when Jorginho scored in Super Cup. Very, very good penalty taker usually. Just a miss. Crappy first ever CL appearance. pic.twitter.com/SyHs5fxevF — Grant James (@grantdesmidt) September 17, 2019