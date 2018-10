On va le dire franchement: on est un peu fâché contre Gerardo Seoane. Voilà deux jours que l'entraîneur d'YB répète que son équipe ne se trahira pas, qu'elle défiera la Juventus avec la volonté d'attaquer. Il a le droit de bluffer, d'accord. Il a le droit de mentir aux journalistes, aussi. Aucun problème. L'histoire du football est faite de coups tactiques, de mensonges en conférence de presse pour tromper l'adversaire et l'entraîneur d'YB avait le droit d'user de cette arme.

Sauf qu'en se privant de Roger Assalé pour accompagner Guillaume Hoarau en pointe, l'entraîneur d'YB n'a pas fait le jeu de son équipe. Son 4-3-3 était censé gêner les trois défenseurs centraux de la Juventus et faire reculer Alex Sandro et Juan Cuadrado, les deux extérieurs turinois, mais c'est tout le contraire qui s'est produit: les montées incessantes des deux Sud-Américains ont mis Miralem Sulejmani et Christian Fassnacht au supplice. Les deux ailiers d'YB ont passé quasiment tout le match en positions de latéraux et Guillaume Hoarau était seul au monde au milieu des trois monstres de la défense de la Juventus. Young Boys, en fait, n'a fait que défendre et la responsabilité de Gerardo Seoane est engagée dans ce constat.

Le choix de jouer en 4-3-3 se justifiait aussi par la volonté de densifier le milieu de terrain bernois. Là aussi, de prime abord, ce n'était pas une mauvaise décision. Pour contrer l'activité de Blaise Matuidi et la vista de Miralem Pjanic, placer trois hommes dans ce secteur pouvait se comprendre, mais Leonardo Bertone, Djibril Sow et Sékou Sanogo n'ont jamais trouvé le bon positionnement. Pourquoi avoir chamboulé un secteur de jeu qui donnait entière satisfaction? Ce choix s'est révélé largement perdant, Sékou Sanogo sortant même à la mi-temps, alors que Sow et lui avaient été brillants face à Manchester United il y a deux semaines. Ils étaient alors opposés à Nemanja Matic, Paul Pogba et Fred, trois cadors, et ils avaient parfaitement tenu le choc, se montrant même dominateurs par moments. Alors, pourquoi avoir créé le déséquilibre dans ce secteur et créé de l'insécurité là où tout fonctionnait très bien? Les rôles étaient clairement définis entre les deux hommes, qui étaient les patrons du milieu, Sow se projetant un peu plus vers l'avant que Sanogo, mais les deux hommes compensant surtout les fulgurances offensives des joueurs de couloir. Rien de tout ça n'a fonctionné mardi à Turin.

Un autre inconvénient de ce schéma résidait dans l'absence de Roger Assalé, sacrifié pour un milieu de terrain supplémentaire. L'attaquant ivoirien a prouvé sa valeur et il aurait pu poser des problèmes à la défense turinoise, certes d'un niveau exceptionnel mais vieillissante tout de même. Son association avec Guillaume Hoarau est complémentaire et là, le grand Réunionnais était trop seul, livré à lui-même. Totalement inutile.

YB, le refrain est connu, n'a qu'un système de jeu rôdé: son impressionnant et efficace 4-4-2. Adi Hütter n'a que rarement testé un autre schéma, tout comme Gerardo Seoane. Et là, tout d'un coup, le voilà qui sort comme par magie lors d'un match de Champions League? Bien sûr, cette disposition en 4-3-3 a été testée à l'entraînement, disséquée par vidéo, mais rien ne remplace l'expérience en match. Le technicien d'YB aurait dû la tester en Super League (que risque-t-il à le faire?) sur la durée pour pouvoir l'utiliser quand le besoin s'en fait sentir. Là, ce 4-3-3, sorte de plan B jamais expérimenté, sentait vraiment la solution d'urgence, ce qui est rarement une bonne idée pour affronter un défi si immense, d'autant que le 4-4-2 avait très bien fonctionné contre Manchester United. Mardi à Turin, on n'a rien vu,sauf l'évidence: ce 4-3-3 sortait de nulle part. YB est tombé sans combattre, privé de sa meilleure arme: un schéma rôdé et efficace.