C'était la hantise de pas mal de personnes autour des terrains de foot ou accoudées au zinc des bars sportifs, cette semaine, en Romandie... Comment diable regarder la finale de la Champions League samedi soir, alors que la RTS TV n'en a pas les droits de diffusion et doit se «contenter» de la reporter sur son antenne radio? Et bien c'est assez simple, finalement, même s'il va vous falloir faire preuve d'un peu de souplesse.

Les abonnés de Teleclub sont tranquilles. Ils pourront la voir sur leur diffuseur préféré. Mais que ceux qui n'ont pas ces chaînes sur leur téléviseur se rassurent, il y a de nombreuses autres possibilités de ne pas manquer une seconde d'un des plus grands moments de la saison 2018-2019 de football, au terme duquel Xherdan Shaqiri pourrait devenir champion d'Europe.

Internet ou smartphone

Première possibilité, sans doute la plus simple, aller sur le site www.teleclubzoom.ch, où la partie sera retransmise gratuitement, en français, avec l'entourage réalisé par des Romands. Ceux qui sont plus portés sur les smartphones retrouveront ce match sur leur application Zattoo, où Teleclub Zoom devrait juste être ajoutée à temps à la liste des chaînes (en français, même si ça n'avait pas encore été techniquement réalisé vendredi après-midi). Ceux qui ont des «apps» comme Wilmaa ou Teleboy pourront aussi suivre la rencontre (en allemand).

Les abonnés UPC ne sont pas en reste. Sur leur «box», ceux-ci bénéficient déjà de trois canaux Teleclub et l'affrontement y sera diffusé gratuitement sur le chaîne Zoom. Si l'entourage de la rencontre sera celui en suisse-allemand, il sera tout de même possible de le regarder commenté en français, grâce à la bonne vieille technique du bi-canal. En une touche de votre télécommande, le commentaire en français sera à vous.

La France est confrontée quasiment au même problème que son voisin helvète. Détenteur des droits de la C1, le bouquet de RMC Sport n'a pas trouvé d'accord avec une grande chaîne publique pour céder la co-diffusion de l'événement majeur de la saison. Elle a donc choisi la chaîne d'information en continu BFM TV, diffusée sur la TNT, pour l'occasion. A l'instar des matches de Coupe d'Europe «broadcastés» sur RMC Story, il risque d'être géo-localisée au seul Hexagone ce soir-là, même si on n'a trouvé personne au sein de la chaîne française pour nous le confirmer.

«Importance majeure»

Ce choix n'a pas été du goût du Conseil supérieur de l'audiovisuel français. Le CSA avait estimé «incompatible» la diffusion de ce match avec la convention régissant la chaîne qui émet sur le canal 15 de la télévision numérique terrestre française. Mais le patron de cette dernière a choisi de passer en force, malgré tout. De l'autre côté du Jura, les événements sportifs dits «d'importance majeure» doivent légalement être reportés sur des antennes gratuites. D'habitude, TF1 ou M6 emportaient le morceau.

«Nous avons évidemment regardé notre convention. Or, elle intègre cette diffusion «d’événements d’importance majeure», a affirmé Hervé Béroud, le bigg boss de BFM TV. Et quand vous regardez la liste de ces événements, la finale de la Champions League de football y figure. Nous avons donc le sentiment d’être dans notre bon droit.»

Et si jamais, vous pensez bien que 20 minutes sera également sur le pont. Sur son site internet et son application, vous pourrez y suivre la finale de la Champions League en images grâce au lecteur Zattoo incorporé, comme en live commenté quelques centimètres plus bas, depuis un bar presque 100% pro-Liverpuldien. Le site lematin.ch vous offrira aussi le lecteur Zattoo qui va bien. (nxp)