L'AC Milan a enchaîné avec un deuxième succès en Ligue Europa en battant l'Olympiakos à San Siro 3-1, après avoir été surpris par l'ouverture du score des Grecs.

Un doublé de Cutrone (70e et 79e) et un but d'Higuain (76e) ont permis aux hommes de Gattuso de l'emporter.

Les Milanais sont en tête du groupe F avec 6 points, devant le Bétis Séville (3 pts), vainqueur des Luxembourgois de Dudelange 3-0 avec un joli but de l'ancien Parisien Giovani Lo Celso.