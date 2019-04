Trois Suisses étaient engagés jeudi soir dans les quarts de finale retour de la Ligue Europa. Deux étaient même face à face. A Francfort, Gelson Fernandes et l’Eintracht accueillaient le Benfica de Haris Seferovic qui les avait battus 4-2 à l’aller.

Pour les coéquipiers du Valaisan, la donne était simple: il fallait gagner 2-0. Et c’est ce qu’on fait les Allemands. Grâce à Filip Kostic (36e) et à Sebastian Rode (67e), Francfort se retrouve en demi-finales où il affrontera Chelsea.

Les Anglais qui se sont fait quelques frayeurs contre le Slavia Prague. Vainqueurs à l’aller 1-0, les Blues ont rapidement pris le match à leur compte et menaient 4-1 à la mi-temps. Mais les Tchèques n’ont pas lâché le morceau et se sont relancés grâce à deux buts inscrits en trois minutes (51e et 54e). Malheureusement pour eux, le mal était déjà fait et le retour impossible.

Arsenal - Valence en demi-finale

Un troisième Suisse était sur les terrains européens: Granit Xhaka. Avec Arsenal, ils avaient fait le plus dur au match aller en s’imposant 2-0 contre Naples. Malgré les assauts des Italiens (17 tirs à 6), les Gunners ont résisté. Mieux, ils ont tué la rencontre en inscrivant le seul but du match par l’entremise d’Alexandre Lacazette (36e). Sorti à la 61e minute, Xhaka a vécu du banc la qualification des siens pour la demi-finale.

Une demie où Arsenal affrontera Valence. Les Espagnols ont aisément sorti Villarreal. Déjà dominants à l’aller (3-1), les Valenciens ont encore pris le meilleur sur leurs compatriotes en s’imposant 2-0 devant leur public. (nxp)