L’Inter Milan et Manchester United, qui jouaient en début de soirée, ont largement remodelé leur XI de base, par rapport à ce qu’on avait pu voir le week-end dernier. Forcément, ça se paie cash en début de match et les Mancuniens ont encaissé un but au quart d’heure contre le Club Bruges (1-1), sur une passe décisive… du gardien belge Mignolet. Dennis a pris de vitesse la défense anglaise et lobé le pauvre Romero. La dernière fois qu’un portier avait réussi une passe décisive en C3, c’était en septembre 2015 (Guilherme du Lokomotiv Moscou, face au Sporting Lisbonne).

C’est un autre oubli défensif qui a permis à ManU d’égaliser. Martial s’est présenté seul face au cerbère adverse, bien lancé par une touche belge (36e)! Le Français, en verve, a aussi touché du bois juste avant le thé. La troupe d’Ole Gunnar Solskjaer a ensuite souffert, mais fini par conserver les faveurs de la cote, grâce au si précieux but inscrit à l’extérieur.

L’Inter Milan, pour sa part, est aussi rentré avec un score favorable de Bulgarie, malgré 7 changements effectués par rapport au dernier match de Serie A. Les Milanais ont battu Ludogorets (0-2), sur des buts d’Eriksen à la 71e - son 1er depuis son arrivée en Italie - et de Lukaku sur penalty (94e). L’Ajax Amsterdam est pour sa part en ballottage défavorable, après sa défaite à Getafe (2-0).

Seferovic, une seule fois titulaire depuis le 10 janvier, a profité de cette soirée pour jouer 69 minutes. Il n’a toutefois pas pu aider Benfica à l’emporter au Shakhtar Donetsk (2-1). Sow a quant à lui participé à la fête de tirs de l’Eintracht Francfort face au RB Salzbourg (4-1). Le Suisse a évolué à une étonnante place de No 10 et réussi une passe décisive.