Gerardo Seoane fait face à un casse-tête, le genre de Rubik’s Cube que ne veut jamais empoigner un entraîneur. Dans ce contexte, les trois points arrachés jeudi soir en Europa League face à de faibles Glasgow Rangers vont agir comme la meilleure des aspirines (2-1). C’est bien connu, la victoire donne des ailes et des idées. Or Gerardo Seoane a bien besoin d’une vraie bonne idée.

On s’explique. Jeudi soir, le capitaine bernois et défenseur central Fabian Lustenberger a dépanné pour la troisième fois au milieu du terrain. Pourquoi? Tout simplement parce que le champion de Suisse empile les joueurs blessés dans ce secteur de jeu. Après Sandro Lauper (ligaments croisés au printemps), Christopher Martins Pereira (pubis) et Vincent Sierro (genou) ont quitté les rangs ces dernières semaines. Au milieu dans l’axe, il ne reste plus qu’à Gerardo Seoane Gianluca Gaudino, un peu léger défensivement, et le talentueux Michel Aebischer qui se multiplie jusqu’à l’usure.

Inquiétantes limites

Puisque Fabian Lustenberger avait parfois dépanné en No 6 sous le maillot du Hertha Berlin, le coach bernois a paré au plus pressé et choisi l’option la plus sécurisée en avançant son capitaine d’un cran. Sur le papier, elle se justifie. Mais jeudi soir, face aux Écossais, Fabian Lustenberger a affiché d’inquiétantes limites. Trop lent dans sa prise de décision, le Lucernois a passé son match à vouloir rassurer sa défense centrale – Sörensen-Zesiger, il est vrai un peu hésitante. Et il a joué si bas qu’YB semblait souvent coupé en deux avec le pauvre Aebischer perdu à tenter de lier les deux bouts de son équipe.

Gerardo Seoane peut-il continuer à boucher son trou du milieu avec Fabian Lustenberger? En Super League, cette option suffira sans doute pour rester au contact de Bâle (et les dépasser ensuite au printemps avec le retour des blessés?). Mais en Europe, la question se pose sérieusement. Car s’il veut s’extraire d’un groupe largement à sa portée, le champion de Suisse doit pouvoir enflammer les matches avec ce jeu de transition qui fut sa marque de fabrique des dernières saisons. Or pour y parvenir, il faut un autre accélérateur au milieu. Et en plus, tant Sörensen que Zesiger semblent avoir besoin du calme de leur capitaine pour briller.

Alors Qui? Comment? Et s'il Seoane osait recentrer Jordan Lotomba, à la manière des Lahm, Kimmich ou Guerreiro? Ou sacrifier un attaquant pour installer ce 4-3-3 qui n’est pas dans l’ADN bernoise? Telles sont les questions qui tournaient au-dessus du Stade de Suisse jeudi soir. Bon Rubik’s Cube Monsieur Seoane!

Mathieu Aeschmann, Berne