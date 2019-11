Manchester United, Séville et le Celtic Glasgow sont les trois premiers clubs qualifiés pour les 16es de finale de la Ligue Europa. A l'inverse, la Lazio est au bord de l'élimination après sa nouvelle défaite contre les Ecossais.

Rashford envoie MU en 16es

Passeur puis buteur face au Partizan Belgrade (3-0), Marcus Rashford permet à Manchester United, premier de son groupe L (10 pts), de valider son ticket pour la phase éliminatoire.

L'attaquant des Red Devils a d'abord servi de l'extérieur du pied un autre ex-pensionnaire de l'académie mancunienne, Mason Greenwood, 18 ans, qui a ouvert le score du plat de pied. Puis Rashford a débloqué son compteur en C3 cette saison d'une frappe en force pour le troisième but. Entretemps, Anthony Martial avait fait le break avec un slalom entre trois défenseurs serbes conclu par un pointu.

Sans faute de Séville, qualifié

Le club andalou a poursuivi son carton plein (12 points) avec une démonstration logique face aux Luxembourgeois de Dudelange (5-2) qui lui offre sa qualification pour les 16es de finale et lui assure même la première place du groupe A.

Un succès signé de deux joueurs peu utilisés cette saison, avec un triplé de Munir El Haddadi et deux buts de Munas Dabbur, ses premiers avec le club andalou.

Arrivé cet été en provenance de Salzbourg, l'attaquant israélien n'a toujours pas joué la moindre minute en Liga. Il s'offre en attendant un bol d'air en C3, sa compétition fétiche avec 8 buts inscrits en 10 matches la saison dernière.

«Munir», l'ancien de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, prend lui la tête du classement des meilleurs buteurs de C3 cette saison avec 5 réalisations.

La Lazio sur un fil

Déjà battue à l'aller à Glasgow, la Lazio s'est encore inclinée jeudi au Stadio Olimpico contre le Celtic (2-1) en offrant deux buts. Trois points qui permettent aux Bhoys de se qualifier pour les 16es de finale avec 7 points d'avance sur les Romains (3e).

A l'inverse, malgré le 15e but en 14 matches d'Immobile cette saison, la Lazio est quasi éliminée avec six points de retard sur Cluj (2e). Lors de la dernière journée, un nul suffira aux Roumains face aux Ecossais, troisième équipe déjà qualifiée.

La Roma battue à Gladbach

La soirée n'a pas plus souri à leurs rivaux de l'AS Rome: dans l'affiche de la soirée, les Giallorossi se sont inclinés au bout du temps additionnel face au leader de la Bundesliga, Mönchengladbach, sur un but de la tête de Marcus Thuram (2-1, 90e+5), déjà auteur du centre qui avait provoqué un but contre son camp de Fazio (1-0, 35e). Tout reste ouvert dans ce groupe J mené par le Basaksehir d'Istanbul (7 pts).