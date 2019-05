Après un mi-temps plutôt terne (0-0), Chelsea a fait la différence juste après la pause, grâce à des réussites de Giroud (49e), Pedro (60e), puis Hazard sur penalty (65e). Entré à la 66e, Iwobi a entretenu l'espoir pour Arsenal en inscrivant le 3-1 trois minute plus tard, avant que l'incontournable Hazard ne donne un avantage définitif aux Blues (4-1, 72e).

Auteur d'un but et d'une passe décisive en finale, le Français Olivier Giroud termine meilleur buteur de la compétition avec 11 réussites. Troisièmes de Premier League, les Blues ont ainsi évité une saison blanche en remportant leur cinquième trophée sur la scène européenne, après la Ligue des champions en 2012, la Ligue Europa en 2013 et deux Coupes des Coupes en 1998 et 1971.

Arsenal reste sur le carreau

C'est en revanche la soupe à la grimace pour Arsenal. Cinquièmes du championnat, les coéquipiers de Granit Xhaka (qui a joué toute la rencontre) comptaient sur une victoire pour sauver leur saison. Ils ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. L'entraîneur des Londoniens Unai Emery n'a pas remporté sa quatrième Ligue Europa (après les trois glanées avec Séville de 2014 à 2016), ce qui aurait constitué un record pour un entraîneur. Le seul succès européen d'Arsenal reste une victoire en Coupe des Coupes en 1994.

Ce match a également eu des allures d'adieux, officiels ou officieux: Eden Hazard est en effet pressenti au Real Madrid, tandis que son entraîneur Maurizio Sarri est en partance vers la Juventus selon la presse. Dans les rangs d'Arsenal, Cech a déjà annoncé que cette finale fermerait sa carrière de joueur. Beaucoup le voient intégrer l'encadrement sportif de Chelsea, où il était resté 11 saisons avant d'aller chez les Gunners. (AFP/nxp)