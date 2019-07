Alan Roura, vous avez bouclé votre record de l’Atlantique Nord vendredi avant d’être accueilli à Brest samedi par le public. Comment s’est passé votre atterrissage, en douceur?

On est rentré samedi soir de Brest en voiture et j’ai dormi tout le long. Franchement, j’étais et je suis toujours encore un peu rincé. Pour l’instant, j’ai concentré le peu d’énergie que j’ai à répondre aux centaines de messages que j’ai reçus. Dimanche après-midi on a quand même fait un apéro sur la plage pour fêter ça avec les copains, avec une petite bouteille de rosé et du saucisson.

A peine la ligne d'arrivée franchie, Alan Roura avait droit à sa première récompense: une canette bien fraîche! (Image: Arnaud Pilpré / Studio Marlea - La Fabrique Sailing Team)

Et le passif accumulé de fatigue est toujours là, dites-vous?

Oui, très clairement. J’ai l’impression d’être «jetlagué». Je fais des bonnes nuits mais je ne suis pas encore en grande forme. Il y a des moments de la journée où je sens que mon corps me dit stop, où il faut que je me pose. Vous savez, dormir huit heures en huit jours, dans un état d’éveil maximum et avec un gros engagement physique, ça marque un homme, aussi bien préparé soit-il.

Alan Roura a retrouvé Luna, sa staffie, qui lui avait visiblement manqué. (Image: Arnaud Pilpré / Studio Marlea - La Fabrique Sailing Team)

Vous aviez déjà reçu autant de messages de félicitations?

Non, c’est la première fois où ça prend une telle ampleur. Cette fois, ça a clairement dépassé le cadre de mes amis et de mes connaissances, même lointaines. Les gens ont suivi ça passionnément et je m’en suis rendu compte qu’en rentrant. Sur notre page Facebook, on n’arrive pas à répondre à toutes les sollicitations tellement il y en a. Et tous les retours sont hyper positifs.

Alan Roura est tombé dans les bras de ses parents, ses premiers supporters, qui sont venus l'accueillir à bord d'un bateau suiveur à son arrivée à Brest. (Image: Arnaud Pilpré / Studio Marlea - La Fabrique Sailing Team)

Vous avez donc encore franchi un cap en termes de popularité?

Oui, mais je n’ai pas fait ça pour ça. Je voulais vraiment remercier tous les gens qui on participer à ce projet en accrochant ce record. Et la manière c’était d’aller au bout de moi-même. Ce qui a changé, c’est que je ne navigue plus pareil. J’ai des capacités sur l’eau que je n’avais pas avant.

Cette «capacité nouvelle», c’est de naviguer à très haut rendement pendant plusieurs jours de suite?

Oui, mais aussi de connaître le bateau par cœur, savoir quand je peux lui faire mal, gérer les petits détails qui font la différence en termes de vitesse pure. Toutes ces choses-là je les connaissais mais je ne les avais jamais vraiment mises en pratique jusqu’ici. Là je me battais quand même contre un timing hyper serré, qui était établi par des marins d’une autre catégorie que la mienne: des gars comme Stamm, Guillemot ou Thomson, ce sont des stars, faut pas l’oublier. On ne joue pas dans la même cour. Je suis très content d’avoir navigué dans les même temps qu’eux.

Alan Roura n'a pas manqué d'arroser sa «Fabrique», histoire de lui offrir à elle-aussi sa récompense. (Image: Arnaud Pilpré / Studio Marlea - La Fabrique Sailing Team)

Et ces stars, elles vous ont félicité?

Oui, et franchement ça m’a surpris. Tous ont eu un petit mot d’encouragement pour moi. Et ça c’est une reconnaissance fantastique. Ils ont tous suivi le truc et j’ai l’impression d’avoir accroché leur estime. Je ne suis plus le petit Alan qui partait avec trois bouts de ficelles…

Maintenant vous êtes un vrai concurrent…

Ouais, à mon niveau, hein. Je n’ai rien gagné encore et je ne prétends pas pouvoir gagner une course aujourd’hui. Faut pas oublier que mon bateau date de 2007, qu’il a été modifié d’accord, mais qu’il n’est pas du niveau des derniers-nés. Alors concurrent oui et non, sur un malentendu je peux les emmerder en course, en tout cas être un client chiant pour certains coureurs.

Votre prochain objectif, c’est la Fastnet Race, le 3 août. Il va vite falloir vous remettre au boulot!

Ça vient hyper vite, c’est clair. Le bateau est arrivé à Lorient lundi soir et on va tout de suite lui faire un lifting pour qu’il soit prêt au plus vite. On va s’entraîner à bloc avec Sébastien Audigane, en vue aussi de la Transat Jacques Vabre, où on ne se présentera pas pour enfiler des perles mais vraiment pour faire un joli truc.

Ce sera votre première Fastnet, juste?

Exactement, c’est une course qui me tient à cœur parce qu’elle est mythique. Je suis hyper content de pouvoir prendre le départ de cette épreuve pour la première fois. Il y aura peut-être même moyen de faire un joli truc: c’est sur deux jours, donc on va pouvoir se faire mal et tout donner. Et il y aura beaucoup d’IMOCA au départ (ndlr: 22), donc ce sera presque un match race. Ça va vraiment être intéressant et sympa.