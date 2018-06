Alinghi a su mieux négocier que ses adversaires les conditions de vent un peu compliquées et a fait la différence sur le retour vers Genève, au large d'Yvoire. C'est l'équipage de Zen too qui a pris la deuxième place devant Realstone, à environ une demi-heure des vainqueurs.

Place désormais à la classique des classiques sur le Léman, le Bol d'Or, dont le départ sera donné samedi 9 juin.

#D35Trophy - Leg 3 & it's a wiiiiin ???? on the Léman classic Genève-Rolle-Genève ????

See you tomorrow for day 2 of leg 2 in Versoix#GRG2018 #GoAlinghiGo pic.twitter.com/mY5O5J3te7