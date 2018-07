Le soleil se levait ce lundi matin sur Lorient quand «La Fabrique»a retrouvé son élément, l'eau. Après des mois de travaux, le nouveau bateau du skipper genevois Alan Roura a été entièrement dévoilé.

La principale nouveauté, on le savait, consiste en l'apparition de foils de dernière génération, ces appendices fixés sur la coque destinés à diminuer la résistance de l'eau et à surélever la bateau, donc à gagner en vitesse. Précisons que les foils qui ont été installés sur le bateau de Roura ont été spécialement conçus pour «La Fabrique».

Le skipper romand a déjà publié quelques photos sur son compte Twitter et son site internet. Visiblement, il est ravi par ces foils!

Il ne lui reste plus qu'à les apprivoiser pour préparer son prochain grand objectif: la Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire entre St-Malo et la Guadeloupe, dont le départ sera donné le 4 novembre prochain. (nxp)