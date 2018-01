Alors qu'il occupait la deuxième position de la 4e étape de la Volvo Ocean Race, le voilier américano-danois «Vestas 11th Hour Racing» a été victime d'une collision avec un bateau de pêche à 24 milles de l'arrivée à Hong Kong, ce qui l'a contraint à l'abandon.

Neuf membres de l'équipage du bateau de pêche impliqué dans la collision ont été secourus par un navire commercial qui s'est dérouté, et un dixième a été transféré à l'hôpital par hélicoptère, mais en vain, puisqu'il devait décéder plus tard. Tous les membres de Vestas 11th Hour Racing sont sains et saufs, mais le voilier a subi des dégâts, a-t-on précisé de même source.

L’équipe de «Vestas 11th Hour Racing», parmi laquelle aucune personne n’a été blessée, a lancé un appel de détresse «Mayday» au nom de l'autre bateau, alertant le Centre de Coordination et de Sauvetage Maritime de Hong Kong (HKMRCC), qui a entrepris une mission de recherche et de sauvetage.

«Il est toujours dangereux de naviguer dans ces zones de pêche où il y a tellement de bateaux, et certains n'ont pas de feux. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour ces pêcheurs, pour l'équipage de Vestas et pour la Volvo Ocean Race», a expliqué à l'arrivée le Français Charles Caudrelier, deuxième de l'étape avec «Dongfeng».

Partie d'Alicante en Espagne le 22 octobre, l'arrivée finale de la Volvo Ocean Race (course autour du monde en équipage avec escales), qui comporte onze étapes, est prévue à La Haye vers la fin du mois de juin prochain. (Le Matin)