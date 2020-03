On ignore si Hend Zaza a lu Corneille, mais elle incarne à merveille le célèbre adage issu du Cid, selon lequel «aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années».

A 11 ans, la Syrienne a décroché son billet pour participer au tournoi olympique de tennis de table, l’été prochain. Si les JO se déroulent comme prévu à Tokyo dès le 24 juillet, elle en sera la plus jeune athlète, talonnée de près par la skateboardeuse britannique Sky Brown, 12 ans.

Pour mériter l’honneur de devenir la plus jeune athlète olympique depuis la patineuse roumaine Beatrice Hustiu (11 ans aux JO de Grenoble en 1968), Hend Zaza a remporté le tournoi qualificatif pour l’Asie de l’ouest à Amman (Jordanie). Déjà miraculée en demi-finale, où elle s’était imposée 4 sets à 3 après avoir perdu les trois premiers, la jeune Syrienne a à nouveau renversé une situation très compromise en finale.

Menée trois manches à une, elle a fini par disposer de Marian Sahakian. Et on ne peut surtout pas dire que l’expérience a fait la différence dans les moments décisifs, parce que la Libanaise est âgée de 42 ans, soit 31 de plus que sa prodigieuse adversaire.