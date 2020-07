134 cas en 24 heures et des nouvelles mesures

Coronavirus

Après un léger recul jeudi, le bilan repart à la hausse en Suisse. Les cantons peuvent décider d'actions de prévention supplémentaires.

Possible retour au télétravail

Les cantons ont la possibilité de prendre d'autres mesures, a précisé M. Mathys. Cela pourrait concerner notamment les bars et les discothèques. Les prochaines semaines diront où se trouvent les «hotspots» (points chauds) et si une intervention au niveau fédéral est nécessaire afin de réduire le nombre d'infections. Le retour au télétravail serait une possibilité. Et M. Mathys de rappeler que les cantons sont responsables de retracer les contacts et de mettre à disposition les ressources nécessaires pour le faire.