14 jours de prison pour un pipi «épouvantable et honteux»

Londres

Un homme de 28 ans a été condamné ce lundi pour avoir uriné près d'une plaque honorant la mémoire d'un policier tué lors d'un attentat.

«Absolument épouvantable et honteux»

La ministre de l'Intérieur Priti Patel a jugé «absolument épouvantable et honteux» l'incident et condamné les affrontements provoqués par des protestataires se revendiquant «patriotes», parmi lesquels des membres de clubs de supporters de football et des groupes d'extrême-droite. La police a procédé à 113 interpellations et 23 policiers ont été blessés.