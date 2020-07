200 policiers contre les accusations de racisme devant le Bataclan

France

Le ministre français de l'Intérieur continue de faire face à la colère des policiers, qui ne se sentent plus soutenus par leur hiérarchie.

Le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, a insisté vendredi sur «le respect» dû aux policiers et les a réassurés de son soutien.

Plus de 200 policiers se sont réunis vendredi soir devant la salle de concerts du Bataclan à Paris, lieu symbolique des attentats du 13 novembre 2015. Ils protestaient contre les accusations de violences et de racisme à l'encontre de leur profession.

Plusieurs dizaines de fourgons, motos et voitures ont bloqué la rue devant la salle de concert, a constaté un journaliste de l'AFP. En civil ou en tenue, arme à la ceinture, les policiers ont déposé leurs menottes en silence sur la chaussée, avant d'entonner l'hymne national français en signe de protestation. «On réfute les accusations de violences et de pseudo-racisme», a soufflé un des participants, sous couvert d'anonymat. «On ne comprend pas d'avoir été acclamés à l'époque des attentats et d'être pointés du doigt aujourd'hui».