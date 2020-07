200’000 personnes à nouveau confinées en Catalogne

Espagne

La zone de Lerida, à une centaine de kilomètres des plages très touristiques de la côte catalane, subit de nouvelles restrictions pour lutter contre le coronavirus qui enregistre un nouveau pic.

Pour la première fois depuis la fin du confinement en Espagne, plus de 200’000 personnes vont être reconfinées à domicile, dans une zone de Catalogne (nord-est), afin de lutter contre un fort rebond des cas de Covid-19.

La zone concernée, comptant plus de 200’000 habitants, avait déjà été isolée du reste de la Catalogne samedi dernier, alors que les hôpitaux locaux étaient proches de la saturation.

Sont par ailleurs interdites les réunions de plus de dix personnes.

Après une baisse drastique du nombre des cas et des décès dans l’un des pays d’Europe les plus affectés par la pandémie, avec plus de 28’400 morts, plusieurs dizaines de nouveaux foyers sont actifs en Espagne.