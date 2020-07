22 nouveaux cas en Suisse, pas de décès

Coronavirus

Aucun décès lié à l’épidémie n’a été enregistré dans le pays depuis vendredi dernier.

A ce jour, plus de 515'125 tests ont été effectués en Suisse.

A ce jour, 4020 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Genève vient de passer sous la barre des 100 personnes actuellement aux HUG (98), suivi de Vaud 30 et Valais 15. Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés par la pandémie.