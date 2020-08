Hockey sur glace

24 équipes, 2 bulles, 1 Coupe: la NHL est de retour

Les play-off se joueront dès samedi à huis clos dans deux villes canadiennes. Dix Suisses y prendront part.

L’historique

La direction de la NHL avait interrompu les activités de la ligue le 12 mars alors qu’il restait 189 matches à écouler dans le calendrier de la saison régulière. Le 22 mai, la NHL et l’Association des joueurs s’étaient entendus sur les modalités de la reprise de la compétition. Pour résumer: la saison régulière est terminée et les douze premières équipes de chacune des deux Conférences prennent part aux play-off. Une situation qui a notamment permis au Canadien de Montréal (12e à l’Est) d’accéder aux séries.

Le modus

Les quatre premiers clubs de chaque Conférence sont d’ores et déjà qualifiés pour les 8es de finale. Dès le 1er août, les autres formations tenteront de décrocher leur sésame dans des duels au meilleur des cinq matches. Les affiches: à l’Ouest comme à l’Est, le 5e sera opposé à 12e, le 6e au 11e, le 7e au 10e et le 8e au 9e.

Le piquant

Le 26 juin, une fois les équipes exclues des séries officiellement connues, la NHL a procédé à la loterie du repêchage. Le but: déterminer l’ordre de sélection de la draft 2020, qui se tiendra de manière virtuelle les 9 et 10 octobre. Les petites boules ont débouché sur une réalité qui n’avait que 2,5% de se concrétiser: le premier choix appartiendra à l’une des escouades éliminées en phase de pré play-off.

Les bulles

Les Suisses

Le gardien valaisan Gilles Senn, l’arrière zurichois Mirco Müller et le joueur de centre valaisan Nico Hischier, tous membres des Devils du New Jersey (14es à l’Est), regarderont les matches à la télévision. Tout comme l’ailier appenzellois Timo Meier, dont l’équipe des Sharks de San Jose a terminé 15e et dernière à l’Ouest.

Les favoris

Les bookmakers estiment que quatre organisations se détachent du lot dans la course à la Coupe Stanley 2020: les Bruins de Boston (6,75/1), le Lightning de Tampa Bay (6,75/1), les Golden Knights de Las Vegas (8,5/1) et l’Avalanche du Colorado (8,75/1).

À l’autre bout de liste, les Blackhawks de Chicago et le Canadien de Montréal (85/1) sont les clubs les plus délaissés.

Mais, après plus de quatre mois d’interruption et un camp d’entraînement réduit à sa portion la plus congrue, les indications de la saison régulière ont-elles encore une réelle valeur? Joueur de centre du Canadien, Phillip Danault l’a bien résumé dans «La Presse» : «C’est beaucoup mental. L’équipe qui va gagner la Coupe, ce sera du gros mental. On n’est pas habitués de pousser autant en milieu d’été, les grosses batailles, du « un contre un » à pleine vitesse. Pour tous les joueurs, la plus grosse partie sera le mental.»