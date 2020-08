Gothard

250 motards protestent contre les nouvelles règles

Réunis samedi au col du Gothard, ils exprimaient dans une action silencieuse leur mécontentement face à l’instauration éventuelle de nouvelles normes contre le bruit.

Deux initiatives parlementaires déposées en juin par la conseillère nationale Gabriela Suter (PS/AG) indisposent particulièrement les motards. Elles réclament une base juridique pour des radars anti-bruit et une interdiction de circulation pour les motos émettant plus de 95 décibels.

Une «dépossession»

Bernd Hanisch, président des «Fighter Friends» estime qu’avec cette limite, de nombreux engins actuellement autorisés ne pourront plus circuler, a-t-il expliqué. Cela revient à une dépossession, selon lui.

De plus, cette limite n’est pas révélatrice du bruit réel émis par une moto traversant un village à 50 km/h. Ce sont surtout les «brebis galeuses» qui suscitent le débat, poursuit Bernd Hanisch. Un motard d’un certain âge ajoute: la police ferait mieux de cibler les «abrutis» qui font hurler leurs moteurs dans les localités. Et ceci vaut aussi pour les automobilistes.