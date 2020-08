Coronavirus

40% des Suisses pensent être moins en danger que les autres

Un sondage de l’EPFZ sur le comportement des Helvètes durant la crise montre aussi que 60% des seniors allaient faire leurs courses eux-mêmes durant la phase aiguë.

La perception de l’utilité du port du masque est très variable, et le groupe le plus insouciant est celui des 35 à 49 ans, selon cette étude (archives).

Près de deux personnes âgées sur trois en Suisse alémanique allaient faire leurs courses elles-mêmes au plus fort de la crise du coronavirus, montre une étude de l’EPFZ. Et plus de 40% des personnes interrogées pensent être moins en danger que la moyenne.