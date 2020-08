Coronavirus

50 employés d’un abattoir belge testés positifs

Plus de 200 employés de la salle de découpe d’un établissement proche de la frontière franco-belge avaient été mis en quarantaine. Une cinquantaine d’entre eux ont été testés positifs au Covid.

Plus de 200 employés de la salle de découpe de l’établissement proche de la frontière franco-belge avaient été mis en quarantaine et devaient subir des tests, avait indiqué mercredi un porte-parole de l’entreprise Westvlees Manuel Goderis.

Des travailleurs transfrontaliers

Des clients dans 50 pays

Westvlees se présente comme l’un des plus importants producteurs européens de viande porcine fraîche et préparée. L’entreprise transforme 1,4 million de porcs par an en plus de 140’000 tonnes de viande porcine et a des clients dans 50 pays. L’activité de découpe doit continuer sur d’autres sites de l’entreprise que Staden, avait indiqué mercredi un responsable de l’entreprise.