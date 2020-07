70 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, aucun décès

Bilan

Alors que depuis le 1er juillet le nombre quotidien d'infections avoisinait les 100 et plus, l'OFSP en a recensé 70 ce dimanche.

Au total, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont recensé 32 268 cas confirmés depuis le début de la crise.

La Suisse a enregistré un léger recul des nouvelles contaminations. Le nombre de cas quotidiens est passé ce week-end sous la barre des 100. Les autorités sont toutefois inquiètes et estiment justifiées et nécessaires les mesures imposées dès lundi.

La Suisse a enregistré dimanche matin 70 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, a annoncé l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La veille, l'OFSP avait fait état de 97 nouvelles infections, contre 134, 116 et 137 les jours précédents. Ces derniers chiffres sont en nette hausse par rapport à la moyenne de 28 cas par jour pour le mois de juin.

Au total, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont recensé 32 268 cas confirmés depuis le début de la crise. Aucun nouveau décès n'a été annoncé durant le week-end et il n'y a eu que deux nouvelles hospitalisations (4057). Durant ces deux jours, le personnel soignant a effectué plus de 18 000 tests.