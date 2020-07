85 nouveaux cas enregistrés en 24 heures

Coronavirus

Le bilan repasse sous la barre des 100 et aucun nouveau décès n'est à déplorer. On dénombre quatre nouvelles hospitalisations.

Depuis le début de la pandémie, la Suisse et le Liechtenstein ont recensé 32 883 cas.

Dernier mort le 2 juillet

Le nombre de nouveaux cas recensés repasse en dessous de la barre des 100. Il était de 108 samedi et de 104 vendredi. Au total, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont dénombré 32 883 cas confirmés depuis le début de la crise. Le nombre de décès demeure à 1686. Le dernier a été enregistré il y a plus d'une semaine, le 2 juillet, selon le site de l'OFSP mis à jour toutes les 24 heures.