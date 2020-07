Flashé à 110km/h devant une école, il s'estime victime d'une loi «trop sévère»

Jura

Un conducteur a été condamné à un an de prison avec sursis pendant deux ans. Son recours a été rejeté.

Rouler à 110 km/h devant une école, c'est un excès qui a valu un an de prison avec sursis pendant deux ans à un conducteur pincé le 6 juin 2018, à 15h53, aux Émibois (JU). Le conducteur a fait recours: «C'est un homme effondré, visiblement traumatisé par ce qui lui arrive, qui s'est présenté devant les juges», a rapporté «Le Quotidien Jurassien».

L'avocat du conducteur l'a décrit comme un homme «respectueux de la loi», victime d'une «Via sicura» jugée «trop sévère». Le prévenu refuse l'étiquette de criminel de la route: «Je n'en dors plus, je suis terriblement angoissé», a-t-il déclaré.

Mis en retard

Sa condamnation le pénalise grandement dans son travail, mais elle a aussi provoqué l'annulation de sa demande de naturalisation. Comment explique-t-il son excès de vitesse? Il s'est dit préoccupé par son travail, après un rendez-vous qui s'est mal passé et qui l'a mis en retard pour le suivant.

«J'écoutais mon GPS, qui venait de m'indiquer que je m'étais trompé, et je ne regardais ni à gauche, ni à droite. À aucun moment, je n'ai réalisé que j'étais encore dans une localité, d'autant plus que la route était rectiligne et qu'il n'y avait ni passage pour piétons, ni gendarme couché», a déclaré le prévenu, selon les propos rapportés dans le QJ.