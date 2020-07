France

À Aubervilliers, la police évacue plus de 1500 migrants

Le grand campement de migrants au bord du Canal de Saint-Denis a été démantelé par les forces de l’ordre pour «des raisons sanitaires».

Le campement de fortune, où plus de 800 tentes étaient installées, est majoritairement constitué d’hommes seuls, originaires de la Corne de l'Afrique ou d’Afghanistan. (image d’illustration)

Les forces de l’ordre évacuaient ce mercredi matin le vaste campement de migrants situé au bord du Canal de Saint-Denis à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) où plus de 1500 personnes s’étaient progressivement installées ces dernières semaines, a annoncé la préfecture de police.

Risque sanitaire invoqué

L’opération d’évacuation et de mise à l’abri des migrants vers différents centres d’hébergement et gymnases d’Ile-de-France a débuté peu après 6H00 et devrait s’achever à 8H00, a indiqué la préfecture qui a invoqué notamment le risque sanitaire pour justifier l’évacuation.