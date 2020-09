Portables confisqués, villa secrète, le jury délibère

Le jury du 68e Festival de Cannes entrera samedi matin en conclave pour décider du palmarès. Il ne réapparaîtra qu'en début de soirée pour le dévoiler. Selon le règlement, le jury doit «obligatoirement» attribuer sept prix: la Palme d'or, le Grand Prix, les prix de la mise en scène, du jury, du scénario et les prix d'interprétation féminine et masculine. Le palmarès ne peut comporter qu'un seul prix ex æquo et cette disposition ne peut s'appliquer à la Palme d'or. Autre point incontournable: un même film ne peut recevoir qu'un seul des prix du palmarès. Cependant, le prix du scénario et le prix du jury peuvent être associés à un prix d'interprétation, mais uniquement sur dérogation du président du Festival, Pierre Lescure. Par tradition, un seau à champagne fait office d'urne: les jurés y déposent un petit papier plié en quatre. Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative aux tours suivants. Pierre Lescure et le délégué général Thierry Frémaux assistent aux délibérations mais ne prennent pas part au vote.