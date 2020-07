Actualisé il y a 11h

Football

A ce rythme-là, Xamax ne s’en sortira pas

L’équipe neuchâteloise, ultra-défensive, n’a pas réussi à réduire l’écart par rapport à Sion. L’équipe valaisanne, elle, ne méritait pas forcément davantage.

par Renaud Tschoumy

«Il n’y a qu’à regarder le classement, et on comprend pourquoi on a assisté à un si pauvre match»: ce constat lâché par un ancien défenseur central de Xamax au sortir de la Maladière résumait on ne peut mieux ce à quoi a ressemblé le Xamax – Sion de jeudi soir. Et les conditions particulières dans lesquelles ce derby romand a été préparé – report du match de 24 heures après la découverte d’un cas positif au coronavirus dans la première équipe neuchâteloise – ne sauraient excuser la faiblesse du «spectacle» proposé par les deux derniers de liste de Super League.

Lourdement battu à Thoune dimanche (0-3), Xamax se devait de réagir à domicile et de prendre les trois points pour (re)mettre la pression sur Sion et Thoune. C’eût également été une manière de montrer qu’il faudrait compter avec lui jusqu’au bout. Mais jamais on n’a eu l’impression que les Xamaxiens voulaient vraiment la victoire. Organisés en 5-3-2, avec un milieu de terrain plutôt tourné vers ses défenseurs qu’en direction de son duo d’attaquants, les Neuchâtelois ont multiplié les passes en retrait – ou, au mieux, latérales -, avant de procéder par longs ballons à destination de Nuzzolo et Sakho. Le problème, c’est que ces passes arrivaient rarement à destination. En face, Sion a certes essayé de faire parler un collectif qu’il est petit à petit en train de retrouver, mais c’était aussi insuffisant pour prendre Xamax en défaut.

Le mauvais choix de Sakho

Du coup, on s’est plutôt ennuyé en première mi-temps. Kasami (17e), Uldrikis (42e) et Lenjani (45e) ont bien essayé de tromper Walthert , mais sans grande conviction. La seule grosse occasion était ainsi à mettre au crédit de Xamax, quand Gomes, de la tête suite à un coup franc de Nuzzolo, a offert une balle en or à Sakho, seul à cinq mètres du but. Mais le Sénégalais a fait le mauvais choix en cafouillant une tête plongeante finalement captée par Fickentscher (28e). En deuxième mi-temps, Sion a pris les choses un peu plus en main. À trois reprises en quatre minutes (de la 51e à la 55e), Kasami a eu l’occasion de battre le gardien neuchâtelois. Mais en vain.

De fait, la partie ne s’est véritablement animée – et encore… – qu’après l’expulsion de Zock pour un deuxième carton jaune. Non seulement Sion devait terminer le match à dix pour la deuxième fois consécutive (Ndoye s’était également fait expulser contre Bâle), mais il perdait son régulateur de jeu du milieu de terrain. Xamax, poussé par son très démonstratif entraîneur Stéphane Henchoz, s’est alors mis à croire à une victoire. Car, comme attendu, l’écart entre les lignes sédunoises s’est agrandi. Et les spectateurs de la Maladière se sont réveillés, prouvant qu’on n’avait pas forcément besoin d’être plus de 1000 pour faire du bruit.

La décision aurait pu être provoquée par Seferi, entré en jeu à la 88e minute. Démarqué par Corbaz, il a eu la balle de la victoire au bout du soulier gauche à la toute dernière seconde du match (95e), quasi seul à dix mètres de Fickentscher. Mais il a trop enlevé son tir, qui n’a fait que frôler l’angle des buts.

Sion pas sorti de la gonfle

0-0 donc, un point partout, ce qui n’arrange personne. Sion n’est pas sorti de la gonfle, et Xamax végète à la dernière place. Il devra cependant proposer autre chose pour s’en sortir. Henchoz avait pourtant aligné ses cadors d’entrée (Djourou, Oss et Sakho ont effectué leur retour), mais cela n’a pas suffi. D’ailleurs, Djourou est sorti à la mi-temps. «Rien de grave, une mesure de précaution», précisait-il. Mais le défenseur central est apparu dépassé par la vitesse de Lenjani en l’une ou l’autre circonstance. Oss a pour sa part tenu son rang, mais Sakho a déçu. Celui qui avait été très bon malgré la défaite face à Saint-Gall, il y a deux semaines, n’a pratiquement rien réussi de la soirée.

La situation en fin de classement n’a donc pas évolué. Xamax stagne à la dernière place, à quatre points de Sion et cinq de Thoune. Cela commence à faire beaucoup, dans la mesure où il ne lui reste que cinq matches pour combler son retard. Et comme le club de la Maladière n’a pas réussi à commencer à le faire face à ses deux adversaires directs, il est permis de se faire du souci pour lui. À ce rythme-là, il ne s’en sortira pas.

Quant au FC Sion, il doit aussi proposer mieux pour éviter le pire. C’est bien joli d’avoir battu Bâle, mais il doit absolument faire des points contre ses adversaires directs. À ce titre, le match Sion – Thoune du samedi 25 juillet prochain promet d’être pimenté à souhait.