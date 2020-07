À deux poids, deux mesures, deux poids, deux mesures!

Humeur

Prenant à témoin les milieux économiques touchés, la droite dénonce «deux poids, deux mesures» avec les manifestations de rue. Mais quand il s'agit de poursuivre l'aide à ces mêmes milieux, elle fait la sourde oreille.

La petite économie à témoin

Mardi, l'UDC et le PLR se sont plaints des manifestations féministes et antiracistes, qui ont réuni des milliers de personnes dans la rue en contradiction avec les règles sanitaires. Ils ont dénoncé une situation, où l'autorité applique une politique «à deux poids, deux mesures». L'UDC prend à témoin ceux qui souffrent encore de la pandémie: «la gastronomie, le tourisme, le sport et d'autres organisateurs de manifestations, qui subissent des pertes massives de chiffre d'affaires.» Le PLR évoque «les restaurants et les organisateurs d'événements culturels, qui doivent encore respecter scrupuleusement les règles et se sentent aussi bien lésés qu’abandonnés face à ces faits.»